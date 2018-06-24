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24.06.2018, 21:19

Боевики продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение - СЦКК

Боевики продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение - СЦКК - Фото
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Штаб ООС сообщает, что международные наблюдатели задокументировали перемещение техники за пределами мест хранения

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Оккупационные войска продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей за пределами мест хранения. Об этом заявляет Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные миссии ОБСЕ, передает штаб ООС.

Согласно сообщению, наблюдатели задокументировали в жилом районе Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 2 бронетранспортеров БТР-80 и МТЛБ, а на окраине н.п.Перевальск Луганской области обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира").

Кроме того, представители ОБСЕ на временно неподконтрольной территории в Донецкой области вблизи Покровки обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани") на так называемом полигоне неподалеку Бугаевки.

Также сказано, что на территории ж/д станции Дебальцево наблюдатели видели, как боевики разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами и зафиксировали передвижение артиллерийских систем различного калибра из Горловки в направлении Гольмовского.

"Тяжелое вооружение и военная техника находились за пределами мест хранения, что является грубым нарушением п.5 Меморандума Минских договоренностей", - сообщили в СЦКК, отметив, что оккупанты готовятся к применению вооружения "на линии разграничения против ВСУ и мирного населения".

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Теги: операция Объединенных сил, боевики, Донбасс, оккупанты, вооружение, сцкк, техника
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