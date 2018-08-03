Боевики ввели новые запреты для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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Инцидент произошел в 26 километрах от Мариуполя

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Пророссийские наемники запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост в районе временно оккупированного Заиченко с 4 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Впервые с 9 июля боевики разрешили патрулю специальной мониторинговой миссии проехать через блокпост, расположенный в 800 метрах к северу от населенного пункта Заиченко, что в 26 километрах к северо-востоку от Мариуполя, в направлении Пикузы", - отметили в пресс-службе.

Ссылаясь на приказы своих так называемых командиров, террорист сообщил, что СММ разрешено проезжать через блокпост и въезжать в населенные пункты в данном районе до 3 августа 2018 года.

23 февраля 2018 года террористы запретили наблюдателям находиться в пункте пропуска Изварино, что недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.