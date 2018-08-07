Боевики ввели новые запреты в оккупированном Донецке - ОБСЕ

Фото: скриншот видео

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В ОБСЕ уточнили, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала

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Боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть район возле железнодорожного вокзала временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии

"Два члена вооруженных формирований с автоматами AK‑74 и с балаклавами на лицах попросили патруль миссии незамедлительно покинуть данный район, поскольку он был "поблизости от боевых позиций", - уточнили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, на блокпосте, расположенном в 600 метрах севернее Заиченко, что в 26 километрах к северо‑востоку от Мариуполя, террористы остановили патруль миссии и не разрешили наблюдателям проследовать далее на запад в направлении Пикузы и на юг в направлении Саханки, ссылаясь на якобы "соображения безопасности и проведение работ по разминированию в данном районе".

Наблюдатели заметили, как через блокпост проехал один автомобиль и один военный грузовик.

6 августа 2018 года сообщалось, что пророссийские наемники начали операцию "Визит" в ОРДО.