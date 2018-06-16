Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.06.2018, 08:53

Боевики выпустили несколько ракет по беспилотнику ОБСЕ

Боевики выпустили несколько ракет по беспилотнику ОБСЕ - Фото
Фото: facebook.com/oscesmm

Не попали, дрон вернулся на базу невредимым

Реклама
Реклама

В Донбассе незаконные вооруженные формирования в пятницу, 15 июня, из ракетно-зенитного комплекса обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия около 5 утра пролетал над населенным пунктов Бетманово (быв. Красный Партизан, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка). Там он зафиксировал конденсационный след от ракеты, баллистическая траектория полета которой проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА с северо-востока, говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу же после зафиксированной ракеты, БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса", размещенный с нарушением линий отвода на расстоянии около 2 км северо-западнее Пантелеймоновки (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка) и примерно в 4 км северо-восточнее района полета БПЛА.

В то же время было зафиксировано, как из ЗРК в направлении беспилотника была выпущена вторая ракета, баллистическая траектория полета которой также проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА. Спустя около трех минут беспилотник зафиксировал, вероятно, зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), размещенную у ЗРК, с которой было также осуществлено несколько выстрелов в направлении БПЛА. По оценке СММ, огонь велся по БПЛА, который вернули на базу невредимым.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: миссия обсе, беспилотник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ил-76 и аэропорт. Ликвидированы еще трое россиян из "списка 72"
Политика Ил-76 и аэропорт. Ликвидированы еще трое россиян из "списка 72"
Боевики обстреляли дома в Новотошковском и запустили ракету ПВО
Происшествия Боевики обстреляли дома в Новотошковском и запустили ракету ПВО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 