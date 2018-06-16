Боевики выпустили несколько ракет по беспилотнику ОБСЕ

Фото: facebook.com/oscesmm

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Не попали, дрон вернулся на базу невредимым

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В Донбассе незаконные вооруженные формирования в пятницу, 15 июня, из ракетно-зенитного комплекса обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия около 5 утра пролетал над населенным пунктов Бетманово (быв. Красный Партизан, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка). Там он зафиксировал конденсационный след от ракеты, баллистическая траектория полета которой проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА с северо-востока, говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу же после зафиксированной ракеты, БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса", размещенный с нарушением линий отвода на расстоянии около 2 км северо-западнее Пантелеймоновки (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка) и примерно в 4 км северо-восточнее района полета БПЛА.

В то же время было зафиксировано, как из ЗРК в направлении беспилотника была выпущена вторая ракета, баллистическая траектория полета которой также проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА. Спустя около трех минут беспилотник зафиксировал, вероятно, зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), размещенную у ЗРК, с которой было также осуществлено несколько выстрелов в направлении БПЛА. По оценке СММ, огонь велся по БПЛА, который вернули на базу невредимым.