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31.08.2018, 19:47

Боевики закрыли Донецк для въезда и выезда - росСМИ

Боевики закрыли Донецк для въезда и выезда - росСМИ - Фото
Фото: сайты боевиков

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко

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Боевики ДНР перекрыли въезд и выезд из оккупированного Донецка в связи с ликвидацией их главаря Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "оперативного командования".

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

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Теги: днр, Донецк, ликвидация, Александр Захарченко, выезд
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