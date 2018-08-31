Боевики закрыли Донецк для въезда и выезда - росСМИ

Фото: сайты боевиков

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Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко

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Боевики ДНР перекрыли въезд и выезд из оккупированного Донецка в связи с ликвидацией их главаря Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "оперативного командования".

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.