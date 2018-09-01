Боевики перекрыли выезд из ОРДО - Госпогранслужба

Фото: dpsu.gov.ua

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КПВВ работают только в направлении временно оккупированной территории

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В пределах Донецкой области контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают только в направлении временно оккупированной территории. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Со слов граждан, следовавших через линию разграничения к временно оккупированной территории Украины и вернувшихся на КПВВ, пограничникам из состава объединенных сил, стало известно, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении Тоту и полностью отказывают во выезде на территорию подконтрольную украинской власти.

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31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

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Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания.