Боевики запретили местным жителям ОРДЛО выезжать на ЧМ в РФ

Луганск (фото - LIGA.net)

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Источники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске подтвердили информацию о запрете выезда на чемпионат мира по футболу в РФ

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Боевики с 1 июня 2018 года в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу запретили местным жителям временно оккупированных территорий Донбасса въезд на территорию Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным военных экспертов, такое решение было принято, учитывая сложную криминогенную ситуацию в ОРДЛО и угрозу распространения преступности на территорию России.

Источники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске подтвердили информацию. "Да, запретили, запугивают, угрожают увольнением. Есть редкие исключения в случае, если заранее написать заявление и объяснить все обстоятельства и необходимость", - добавил LIGA.net собеседник.

Финальный этап ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля.

Министерство иностранных дел призывает футбольных фанатов из Украины, которые собираются летом ехать на чемпионат мира по футболу к оккупантам в Россию, зарегистрироваться на всякий случай в онлайн-системе ДРУГ.