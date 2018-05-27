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27.05.2018, 14:14

Бронегруппа ООС вступила в столкновение с вражеской ДРГ

Бронегруппа ООС вступила в столкновение с вражеской ДРГ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

26 мая боевики понесли такие потери: девять оккупантов уничтожено и семеро получили ранения

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Вечером 26 мая около 20:00 бронегруппа объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, диверсионно-разведывательная группа оккупантов была уничтожена. Об этом сообщил в Facebook представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

Во время боевого столкновения один военный объединенных сил погиб и двое получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, в целом за сутки 26 мая боевики понесли такие потери: девять оккупантов уничтожено и семеро получили ранения.

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Теги: оос, война в донбассе, сводка оос
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