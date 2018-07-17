Бросались камнями и жгли шины: в Днепре бойкотировали снос МАФов

Фото: dniprorada.gov.ua

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Неизвестные устроили пикет против сноса 28-ми МАФов

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В Днепре во время демонтажа 28-ми незаконных МАФов неизвестные напали на коммунальщиков и правоохранителей. Мужчины подожгли шины и бросались камнями, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Решение демонтировать МАФы приняли из-за отсутствия необходимых разрешений у их владельцев. За семь дней им отправили официальные уведомления. Владельцы освободили МАФы от товара, однако заниматься их уничтожением не стали.

Во время демонтажа неизвестные напали на коммунальных работников с битами и камнями. Позже они подожгли шины и построили баррикады.

"Вначале они захватывают городскую землю, узакониваются через купленные решения суда, не платят ни копейки в бюджет, устраивают срач на целой улице, потом устраивают митинги, …затем дерутся с муниципалам, жгут шины, стреляют с трамватов, кидаются зелёнкой и камнями", — написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали митингующих и доставили их в местное отделение полиции. После прекращения пикета коммунальные работники снесли МАФы. На их месте городские власти планируют обустроить сквер.

Ранее в Одессе сотрудники коммунальных служб начали сносить незаконные постройки на городских пляжах. Они демонтировали объекты общепита, самовольно возведенные бунгало и настилы под шезлонги на пляже "Чайка" на 10-й станции Большого Фонтана.