Бунт в СИЗО Киева: облили бензином и пытались поджечь лейтенанта

Фото: Игорь Мосийчук/Facebook

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В Лукьяновском СИЗО из-за обыска в камерах взбунтовались осужденные экс-бойцы роты Торнадо

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Вчера, 9 августа, в киевском СИЗО группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Открыто уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя - по статье может грозить от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Заключенные бросали самодельные взрывные устройства и лейтенант внутренней службы получил травмы.

Как сообщали СМИ, в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы роты МВД Торнадо. Их якобы хотели развести по разным помещениям, с чем заключенные категорически не согласились.

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Осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском. По словам замминистра юстиции Юрия Маслака, у осужденных нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие и топливо.