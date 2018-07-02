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02.07.2018, 20:38

Бюст Пушкина в Золочеве упал по естественным причинам - полиция

Бюст Пушкина в Золочеве упал по естественным причинам - полиция - Фото
Фото: lv.npu.gov.ua

Ранее сегодня мэр райцентра Игорь Гринькив заявил, что бюст Пушкина сбросили с постамента вандалы

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В Золочеве Львовской области бюст русскому поэту Александру Пушкину разрушился вследствие естественных причин. Таковы предварительные выводы правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Там рассказали, что информация о том, что в Золочеве, в сквере на перекрестке улиц Коперника-Шухевича, у постамента обнаружен бюст Пушкина, поступила от работника коммунального предприятия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин - старения и неблагоприятной погоды", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в полиции.

Ранее сегодня мэр райцентра Игорь Гринькив заявил, что бюст Пушкина сбросили с постамента вандалы.

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Теги: Золочев, памятник, бюст, старение, александр пушкин
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