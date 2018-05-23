Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.05.2018, 11:13

Часть Днепра осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Часть Днепра осталась без воды из-за аварии на трубопроводе - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Перебои с водоснабжением ощущаются в центральной части города; ожидается, что на ремонт водопровода уйдет около пяти-шести часов

Реклама
Реклама

Часть Днепра сегодня, 23 мая, осталась без центрального водоснабжения из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе. Об этом в своем Facebook сообщил заммэра города Михаил Лысенко.

По словам чиновника, на период ликвидации аварии в некоторых районах Днепра подача воды прекращена. На ремонт водопровода может уйти около пяти-шести часов, добавил Лысенко.

В пресс-службе Днепровского горсовета сообщили, что перебои с водоснабжением будут ощущаться в центральной части областного центра. Это касается потребителей на участках от ул. Набережная Заводская – ул. Сичеславская Набережная до парной обочины проспекта Дмитрия Яворницкого и от ул. Ударников до спуска Крестьянского, а также жителей верхних этажей жилых массивов Победа 1-6.

Из-за аварии в одном детском саду приостановлен учебный процесс. В других детсадах и в ряде школ работают дежурные группы и сокращено время учебы.

22 мая 2018 года на Донецкой фильтровальной станции, расположенной на линии фронта в Донецкой области, восстановили электроснабжение, прекращенное из-за обстрелов со стороны боевиков.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: водоснабжение, днепр, авария на водопроводе, подача воды, авария в днепре
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Орлан пытался ограбить лису на тушку кролика: драматическое видео
Общество Орлан пытался ограбить лису на тушку кролика: драматическое видео
Во Львовской области в ДТП погибли шесть человек: фото
Проишествия Во Львовской области в ДТП погибли шесть человек: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 