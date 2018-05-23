Часть Днепра осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Перебои с водоснабжением ощущаются в центральной части города; ожидается, что на ремонт водопровода уйдет около пяти-шести часов

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Часть Днепра сегодня, 23 мая, осталась без центрального водоснабжения из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе. Об этом в своем Facebook сообщил заммэра города Михаил Лысенко.

По словам чиновника, на период ликвидации аварии в некоторых районах Днепра подача воды прекращена. На ремонт водопровода может уйти около пяти-шести часов, добавил Лысенко.

В пресс-службе Днепровского горсовета сообщили, что перебои с водоснабжением будут ощущаться в центральной части областного центра. Это касается потребителей на участках от ул. Набережная Заводская – ул. Сичеславская Набережная до парной обочины проспекта Дмитрия Яворницкого и от ул. Ударников до спуска Крестьянского, а также жителей верхних этажей жилых массивов Победа 1-6.

Из-за аварии в одном детском саду приостановлен учебный процесс. В других детсадах и в ряде школ работают дежурные группы и сокращено время учебы.

22 мая 2018 года на Донецкой фильтровальной станции, расположенной на линии фронта в Донецкой области, восстановили электроснабжение, прекращенное из-за обстрелов со стороны боевиков.