Часть побережья Азовского моря закрыли на лето для учений ВСУ

Скриншот из видеозаписи

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Речь идет об акватории возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска

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Военно-политическое руководство Украины приняло решение из-за учений армии закрыть на лето для гражданского судоходства некоторые районы Азовского моря. Об этом сообщил начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалык, передают Новости Донбасса.

По словам спикера флота, район закрывают по заявке ВСУ с 1 июня до 1 сентября.

Как уточнил Чалык, закрыта акватория около Мариуполя (возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также восточнее Бердянска.

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В апреле на побережье Азовского моря проходили масштабные учения ВСУ, к которым привлекли авиацию, артиллерию, бронетехнику и десантников.

С конца весны 2018 года российские оккупанты в нарушение международного морского права досматривают судна, которые проходят через Керченский пролив.