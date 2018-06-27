Четвертый осужденный беглец за несколько дней: теперь в Миргороде

Разыскиваемый Виталий Суржан (фото - pl.npu.gov.ua)

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Преступник скорее всего вооружен и имеет судимость за бандитизм, разбой, угон автомобиля, незаконное обращение с оружием

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В Полтавской области разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полиции считают, что беглец может иметь оружие.

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики.

Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за бандитизм, разбой, угон автомобиля, незаконное обращение с оружием.

В Полтавском регионе введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

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