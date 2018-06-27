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27.06.2018, 17:07

Четвертый осужденный беглец за несколько дней: теперь в Миргороде

Четвертый осужденный беглец за несколько дней: теперь в Миргороде - Фото
Разыскиваемый Виталий Суржан (фото - pl.npu.gov.ua)

Преступник скорее всего вооружен и имеет судимость за бандитизм, разбой, угон автомобиля, незаконное обращение с оружием

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В Полтавской области разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полиции считают, что беглец может иметь оружие.

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики.

Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за бандитизм, разбой, угон автомобиля, незаконное обращение с оружием.

В Полтавском регионе введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

23 июня в Киеве сбежал во время конвоирования заключенный брачный аферист Александр Бурлака.

Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк по Херсоном сбежали двое злоумышленников, выломав в прогулочном дворе металлические решетки на крыше.

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Теги: Полтавская область, побег заключенного, миргород
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