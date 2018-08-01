Чиновник Антимонопольного комитета попался на взятке - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

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Один из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета требовал взятку 106 тыс грн

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в размере 106 тыс. грн одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в СБУ, чиновник требовал деньги за непривлечение коммерсанта к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Госслужащего задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Чиновнику объявили о подозрении, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

1 августа при попытке нелегально проникнуть в Украину в аэропорту Борисполь задержан иранец. По данным правоохранителей, мужчина предлагал офицеру-пограничнику $800 за то, чтобы его пропустили в Украину.