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01.08.2018, 21:11

Чиновник Антимонопольного комитета попался на взятке - СБУ

Чиновник Антимонопольного комитета попался на взятке - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Один из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета требовал взятку 106 тыс грн

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в размере 106 тыс. грн одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в СБУ, чиновник требовал деньги за непривлечение коммерсанта к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Госслужащего задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Чиновнику объявили о подозрении, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

1 августа при попытке нелегально проникнуть в Украину в аэропорту Борисполь задержан иранец. По данным правоохранителей, мужчина предлагал офицеру-пограничнику $800 за то, чтобы его пропустили в Украину.

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Теги: взятка, антимонопольный комитет, Херсонская область
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