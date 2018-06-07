ЧМ-2018: Грицак рассказал немцам об инсценировках со стороны РФ

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава СБУ дал интервью немецкому изданию Bild

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РФ может инсценировать нападения на своей территории во время чемпионата мира по футболу, а вину за них переложить на Украину. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Грицак отметил, что его не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственном государстве. "А потом возложит вину на Украину. Они способны на все, даже на инсценировку нападения в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на нас", - сказал Грицак.

Он подчеркнул, что СБУ не видела другой возможности для спасения жизни журналиста Аркадия Бабченко, кроме как инсценировать его убийство и получить больше информации о заказчике.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.