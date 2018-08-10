Что происходит на границе с РФ: ОБСЕ сообщила детали о грузовиках

Фото: Фото: flickr СММ ОБСЕ

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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков боевиков на неконтролируемом участке границы с РФ

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал колонны грузовиков боевиков, которые ночью въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"7 августа в 22:15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (пять КамАЗ-4310, а остальные — неустановленной модели, - ред.), которая двигалась в восточном направлении по дороге вблизи Чистяково, что в 62 километрах к востоку от Донецка", - отметили в пресс-службе.

Возле населенного пункта Манич, что в 3,5 километрах от неконтролируемого участка границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу.

После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая состояла из внедорожника УАЗ и 6 шестиколесных грузовиков КамАЗ с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также одного грузовика с кунгом.

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По данным ОБСЕ, колонна ехала в западном направлении от границы с Российской Федерацией по той же грунтовой дороге.

"Две колонны проехали одна мимо другой примерно через пять минут после того, как вторая колонна въехала в Украину. Ориентировочно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна выехала из Украины по той же грунтовой дороге. Позднее ко второй колонне присоединились еще два грузовика КамАЗ, которые также двигались в направлении от границы с Российской Федерацией", - сказали в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что каждая из колонн отдельно останавливалась примерно на три минуты рядом с внедорожником, стоявшим в поле вблизи вышеупомянутой грунтовой дороги (в 1,7 км от границы, - ред.), а потом вновь останавливались у двух грузовиков, которые стояли на пересечении грунтовой и мощеной дорог в 3,5 километрах от места, где колонны пересекли границу).

"В обоих местах, где они останавливались, было видно, как лица, находившиеся в припаркованных транспортных средствах (внедорожнике в поле и двух грузовиках на перекрестке), общались с водителями главных машин каждой из колонн", - подчеркнули в пресс-службе.

По наблюдениям миссии, колонна, следовавшая в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и в конечном итоге остановилась на южной окраине Хрустального (бывший Красный Луч, - ред.) в 01:16 8 августа.

28 июня, около 06:19 из России на неподконтрольную Украине территорию Донбасса въехали 17 машин.