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04.06.2018, 12:19

Что воры вынесли из квартиры Вышинского: данные полиции

Что воры вынесли из квартиры Вышинского: данные полиции - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции рассказали, что исчезло из квартиры подозреваемого в госизмене руководителя издания РИА Новости Украина, и по какой статье завели дело

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Из киевской квартиры подозреваемого в госизмене руководителя издания РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которую ограбили накануне, исчезли документы и ценные вещи. Об этом LIGA.net сообщила спикер киевской полиции Оксана Блищик.

"Сообщение о краже получили вчера. Выехала на место происшествия следственно-оперативная группа. Из помещения исчезли документы и ценные вещи", - отметила спикер столичной полиции.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии LIGA.net добавил, что из квартиры воры также вынесли деньги.

В полиции уточнили, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Накануне адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что квартиру его подзащитного ограбили неизвестные.

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Теги: полиция Киева, ограбление, кирилл вышинский, квартира, риа новости-украина, риа новости украина
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