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09.08.2018, 20:17

Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь

Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь - Фото
Сенцов Олег Фото: facebook

Адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что состояние Сенцова значительно ухудшилось за последние две недели

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Украинский политзаключенному Олегу Сенцовe в больнице колонии Лабытнанги дают питательную медицинскую смесь, которой обычно кормят пациентов, находящихся в коме. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, Сенцов употребляет такое количество смеси, которое позволяет ему оставаться в сознании.

Динзе рассказал, что состояние Сенцова значительно ухудшилось за последние две недели. Не последнюю роль в этом, по словам адвоката, сыграла жара - в Лабытнанги температура воздуха достигала +40 градусов.

«Начались очень большие проблемы с сердцем на фоне определенного болезненного состояния почек и печени. У него развилась анемия. Периодически у него затекают верхние и нижние конечности», - отметил адвокат.

Вчера сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что брат передал ей через адвоката письмо, в котором написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок".

В офисе российского омбудсмена со ссылкой на врача, который наблюдает Сенцова в колонии Лабытнанги, заявили, что его состояние "относительно стабильное".

Сегодня сообщалось, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис

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Теги: колония, Олег Сенцов, состояние, питательная смесь, сознание
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