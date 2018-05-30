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30.05.2018, 20:42

CPJ: Власть Украины должна дать объяснения по "убийству" Бабченко

CPJ: Власть Украины должна дать объяснения по "убийству" Бабченко - Фото
Фото: скриншот видео

Комитет защиты журналистов намерен изучить эту беспрецедентную ситуацию

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Украина должна объяснить, почему прибегла к крайним мерам в деле о предотвращении убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. С таким требованием выступила базирующаяся в Нью-Йорке организация CPJ (Комитет защиты журналистов).

"Мы с облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив, - говорится в заявлении CPJ. - Украинская власть должна пояснить, почему были необходимы такие чрезвычайные меры как инсценировка новостей об убийстве российского журналиста".

В CPJ также подчеркнули, что они будут изучать эту беспрецедентную ситуацию и обнародуют больше комментариев, после того, как получат подробную информацию.

Ранее Международная негосударственная организация Репортеры без границ выразила "глубокое возмущение" спецоперацией СБУ с инсценировкой убийства Бабченко.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

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Теги: аркадий бабченко
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