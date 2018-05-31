Дело 2 мая: в Одессе будут судить бывших милицейских начальников

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В ГПУ отметили, что обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства

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Генпрокуратура направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей структурных подразделений ГУ МВД Украины в Одесской области по делу о событиях 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Бывшие руководители городского управления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК: злоупотреблении служебным положением, получении для себя неправомерной выгоды неимущественного характера.

По данным ГПУ они подозреваются также в использовании служебного положения путем умышленной бездеятельности вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия: гибель 48 человек, получение 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинении материального ущерба в сумме почти 214 тыс грн.

Им инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК: заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии, что привело к смерти 42 человек.

Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

28 февраля 2018 года сообщалось, что по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе сообщено о подозрении трем экс-начальникам структурных подразделений бывшей милиции Одесской области.

2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между проукраинскими активистами и участниками пророссийского Антимайдана погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Большинство людей погибли при пожаре в Доме профсоюзов на Куликовом поле.