Дело Аркадия Бабченко: СБУ обещает обнародовать детали о следе РФ

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава СБУ сообщил, что российский след в деле журналиста обнаружен, но нужно его "задокументировать качественно"

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В СБУ заявляют, что информация о российском следе в деле российского журналиста Аркадия Бабченко есть, однако ее обещают обнародовать детали в ближайшее время. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения российского следа. Этот след уже обнаружен, и мы вам о нем расскажем. Нам важно не просто задекларировать, а и задокументировать качественно. Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста", - сказал он.

Грицак также сообщил, что значительная часть людей из "списка 47" находится под круглосуточной охраной.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Один из вероятных организаторов убийства - Борис Герман. Он арестован на два месяца без права внесения залога.