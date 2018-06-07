Дело Бабченко: в "Шмайсере" рассказали о Германе

Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Герман не управляет предприятием, а выполняет совещательные функции

Реклама

Реклама

Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, не является руководителем ООО УНСПИ Шмайсер. Об этом заявила директор предприятия Антонина Капилян, передает Радио Свобода.

Она назвала инсинуациями заявления о том, что подконтрольное ей предприятие является базой для производства оружия или взрывчатки.

По ее словам, Герман - партнер, соучредитель, владелец 10% процентов предприятия и выполняет совещательные функции, но не управляет.

"Обыски на предприятии происходят регулярно. Мы к этому привыкли. Но правоохранители уходят с пустыми протоколами. Почему происходят обыски? Возможно, "кошмарят" предприятие, возможно, это связано с действующими уголовными делами. То есть обыски бывают, но претензий к предприятию нет", - говорит Капилян.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Один из вероятных организаторов убийства - Борис Герман. Он арестован на два месяца без права внесения залога.