Дело Гандзюк: Адвокат подозреваемого говорит, что у него алиби

фото

commenthover

Адвокат утверждает, что его подзащитный во время совершения покушения отдыхал с семьей в селе Большевик Скадовского района

Реклама

Реклама

В Херсонском городском суде адвокат подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк Николая Новикова заявил, что есть девять свидетелей, которые якобы могут подтвердить алиби его подзащитного.

Адвокат попросил перерыв, чтобы он и его подзащитный могли ознакомиться с протоколом допроса, а также попросил суд допросить сестру Новикова, которая якобы обеспечит его алиби. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

Кроме того защитник дал характеристику подозреваемого с места его жительства, сообщил Найем.

По информации советника министра внутренних дел, народного депутата Антона Геращенко, подозреваемый в нападении на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк является членом одной из преступных группировок Херсонской области и был ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.

Геращенко утверждает, что ни заказчики, ни организаторы преступления не имеют никакого отношения к полиции.