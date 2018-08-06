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06.08.2018, 15:16

Дело Гандзюк: Адвокат подозреваемого говорит, что у него алиби

Дело Гандзюк: Адвокат подозреваемого говорит, что у него алиби - Фото
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Адвокат утверждает, что его подзащитный во время совершения покушения отдыхал с семьей в селе Большевик Скадовского района

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В Херсонском городском суде адвокат подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк Николая Новикова заявил, что есть девять свидетелей, которые якобы могут подтвердить алиби его подзащитного. 

Адвокат попросил перерыв, чтобы он и его подзащитный могли ознакомиться с протоколом допроса, а также попросил суд допросить сестру Новикова, которая якобы обеспечит его алиби. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

Кроме того защитник дал характеристику подозреваемого с места его жительства, сообщил Найем.

По информации советника министра внутренних дел, народного депутата Антона Геращенко, подозреваемый в нападении на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк является членом одной из преступных группировок Херсонской области и был ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием. 

Геращенко утверждает, что ни заказчики, ни организаторы преступления не имеют никакого отношения к полиции.

 

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Теги: Николай Новиков, суд, покушение, Екатерина Гандзюк, алиби
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