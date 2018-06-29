Дело Хизб ут-Тахрир: продллен арест "фигуранту" Сейтосманову

Скриншот из видеозаписи

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По совам адвоката, у Энвера Сейтосманова за период пребывания в СИЗО возникли проблемы со здоровьем

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Подконтрольный Кремлю Ленинский "райсуд" Севастополя оставил под арестом жителя Балаклавского района Энвера Сейтосманова - фигуранта дела Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщил его адвокат Сергей Легостов, передает Крым.Реалии.

Он отметил, что арест продлили до 7 сентября, защита намерена обжаловать решение. По его словам, заседание проходило в закрытом режиме.

Легостов утверждает, что у Сейтосманова за период пребывания в СИЗО возникли проблемы со здоровьем. Адвокат планирует посетить его в ближайшее время и настоять на оказании медицинской помощи.

Как сообщалось, 10 мая в селе Тыловое в аннексированном Россией Крыму состоялись обыски. После этого правоохранители задержали братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых.

После допроса Эрнеса отпустили, сообщив, что Энверу инкриминируют статью "участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством России, признана террористической".

11 мая Энвера Сейтосманова арестовали до 9 июля.

Министерство иностранных дел Украины осудило обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму и призвало немедленно их освободить.

Эрнес и Энвер Сейтосмановы являются близкими родственниками осужденного в России по севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир Нури Примова.

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Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.