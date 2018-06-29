Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 21:56

Дело Хизб ут-Тахрир: продллен арест "фигуранту" Сейтосманову

Дело Хизб ут-Тахрир: продллен арест "фигуранту" Сейтосманову - Фото
Скриншот из видеозаписи

По совам адвоката, у Энвера Сейтосманова за период пребывания в СИЗО возникли проблемы со здоровьем

Реклама
Реклама

Подконтрольный Кремлю Ленинский "райсуд" Севастополя оставил под арестом жителя Балаклавского района Энвера Сейтосманова - фигуранта дела Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщил его адвокат Сергей Легостов, передает Крым.Реалии.

Он отметил, что арест продлили до 7 сентября, защита намерена обжаловать решение. По его словам, заседание проходило в закрытом режиме.

Легостов утверждает, что у Сейтосманова за период пребывания в СИЗО возникли проблемы со здоровьем. Адвокат планирует посетить его в ближайшее время и настоять на оказании медицинской помощи.

Как сообщалось, 10 мая в селе Тыловое в аннексированном Россией Крыму состоялись обыски. После этого правоохранители задержали братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых.

После допроса Эрнеса отпустили, сообщив, что Энверу инкриминируют статью "участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством России, признана террористической".

11 мая Энвера Сейтосманова арестовали до 9 июля.

Министерство иностранных дел Украины осудило обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму и призвало немедленно их освободить.

Эрнес и Энвер Сейтосмановы являются близкими родственниками осужденного в России по севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир Нури Примова.

Читайте также: Крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дело Хизб ут-Тахрир, Крым, Энвер Сейтосманов, арест, оккупация крыма, геноцид крымских татар, крымские татары
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США думают, что РФ может вернуться в G7 без возвращения Крыма
Политика США думают, что РФ может вернуться в G7 без возвращения Крыма
Россия незаконно выселила из Крыма не менее 2425 человек
Происшествия Россия незаконно выселила из Крыма не менее 2425 человек
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 