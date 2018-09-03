Дело Крысина: Чемес заключил сделку со следствием

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Чемесу грозило до 10 лет лишения свободы, теперь, учитывая срок, проведенный в ИВС, он проведет за решеткой около двух месяцев

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Один из обвиняемых по делу о похищении, пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года - Сергей Чемес - заключил сделку со следствием о признании вины по всем статьям, которые ему инкриминируют. Об этом сообщает Громадське.

Чемесу грозило до 10 лет лишения свободы. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Чемесу зачислят срок отбытый им в ИВС, на него распространится так называемый закон Савченко (1 год за два). Поэтому в целом осужденный пробудет под стражей около 2 месяцев.

В прокуратуре отметили, что Чемес сразу после задержания активно сотрудничал со следствием. В частности, его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, разоблачили Хачатряна. Прокуроры сообщили, что он непосредственно не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не стрелял в Веремея, а держал его, пока не подбежали другие "титушки". Также Чемес не был ранее судим и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей. Заключенное соглашение обязывает Чемеса и в дальнейшем сотрудничать со следствием.

По делу в отношении Юрия Крысина объявлен перерыв до 12 сентября. Теперь он остается единственным обвиняемым по делу.