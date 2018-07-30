Дело Крысина: новоназначенная судья взяла самоотвод

Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Суд примет или отклонит самоотвод 6 августа

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Судья Дарницкого суда Ольга Просалова, которую система автораспределения дел назначила председательствующей в уголовном производстве против Юрия Крысина, взяла самоотвод. Об этом сообщила в Facebook потерпевшая по делу Светлана Кирилаш, жена убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия.

Крысина обвиняют, в частности, координации нападений на активистов Евромайдана, во время одного из которых нападавшие (по версии следствия) убили Веремия как свидетеля их преступления.

26 июля Просалова приняла отвод судьи Дарницкого суда Любови Леонтик, которая рассматривала дело по обвинению Крысина в похищении и истязании активистов Евромайдана.

Представитель прокуратуры в суде Алексей Донской заявил, что судья, который рассматривает отвод в том или ином деле, не может рассматривать это дело по существу. Стала ли. эта норма причиной самоотвода судьи Просаловой, или у нее были другие мотивы, пока неизвестно.

Подробности должны озвучить во время заседания Дарницкого суда 6 августа, который должен поддержать или отклонить самоотвод судьи Просаловой.