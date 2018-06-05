Дело МН17: Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи

Фото: gettyimages.com

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В эксперименте по моделированию катастрофы применили ракету 1987 года выпуска. Минобороны РФ утверждало, что после 25 лет ракеты ЗРК Бук утилизировали

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В рамках расследования крушения рейса MH17 исследовательская группа Bellingat в очередной раз поймала на лжи Министерство обороны России. Об этом во вторник, 5 июня, заявил основатель группы Элиот Хиггинс, передает Deutsche Welle.

"Эксперты Bellingcat установили, что ракеты, использованные российским концерном Алмаз-Антей для моделирования катастрофы MH17 в 2015 году, были произведены в 1987 году. Это удалось выяснить по номеру на корпусе, который был виден в материалах эксперимента, распространенных концерном", - отмечается в сообщении.

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Хиггинс напомнил о недавнем докладе Международной следственной группы, объявившей, что ракета по самолету была выпущена с территории, находившейся под контролем боевиков, а установка Бук прибыла с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

При ударе по пассажирскому авиалайнеру была использована ракета, изготовленная в 1987 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Минобороны России, комментируя якобы "несостоятельность" доклада следственной группы, заявило, что ракеты для установки Бук "подлежат списанию и утилизации" после 25 лет эксплуатации. Соответственно ракеты, созданные в 1987 году, были в 2011 году изъяты, списаны и отправлены на утилизацию, утверждало ведомство.

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24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.