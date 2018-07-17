Дело МН17: что известно о трагедии Боинга четыре года спустя

Фото: gettyimages.com

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Сегодня - четвертая годовщина трагедии Boeing 777, который сбила российская ракета. По числу жертв эта катастрофа стала крупнейшей в истории Украины

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Четыре года назад, 17 июля 2014 года, на временно оккупированной территорией Донецкой области российскими военными был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту, средих них 80 детей.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов по расследованию причин и последствий аварий и катастроф опубликовал доклад о сбитом Boeing 777, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой из ЗРК Бук. Тогда не было озвучено, кто это сделал, а только указано, что запуск был осуществлен с территории, подконтрольной гибридной армии России.

Был назван даже ключевой фигурант дела - генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ.

В JIT пока не уточнили, какую роль он сыграл в трагедии, но причислили его к ключевым фигурантам дела.

Позже расследование показало, что Boeing 777 сбили из Бука российской ракетой серии 9М38.

20 декабря 2017 года группа родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17 выиграла в суде США по иску к одному из главарей боевиков Гиркину. Суд определил, что компенсация для них должна составить $400 млн.

Скан решения суда

Гиркин заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения американского суда по иску родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Эксперты тщательно изучили все доступные снимки ЗРК от 17 и 18 июля 2014 года (назвав их количество "колоссальным"), установив, что комплекс имел "много уникальных признаков". "Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев", - подчеркнули в JIT.

Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".

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25 мая президент страны-агрессора России Владимир Путин во время пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Санкт-Петербурге сделал вид, что якобы не понимает, о каком самолете идет речь, когда французский журналист спросил его о результатах расследования катастрофы пассажирского рейса MH17.

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Как написал у себя в Facebook президент Петр Порошенко, "есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к уничтожению самолета лиц".

Замглавы МИД Елена Зеркаль, которая представляет Украину в Гааге, акцентировала внимание на том, что речь идет (в дополнение к уголовному преследованию виновных в этой трагедии лиц) об ответственности России как государства в целом.

Глава уголовной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен отметил, что круг подозреваемых по делу о крушении МН17 сужен до нескольких десятков человек, а многие улики передадут в суд без обнародования заранее.

Первый замглавы ГПУ Дмитрий Сторожук подчеркнул, что следствие заявило, что не может опираться на данные РФ по этому делу. "Доказательств причастности РФ к трагедии более чем достаточно", - отметил глава Минюста Павел Петренко.

12 июля 2018 года Верховная Рада разрешила передавать Нидерландам уголовные производства, которые относятся к делу сбитого МН17.

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