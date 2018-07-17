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17.07.2018, 15:12

Дело МН17: премьер Австралии заявил, что не верит Путину

Дело МН17: премьер Австралии заявил, что не верит Путину - Фото
Фото: gettyimages.com

17 июля 2018 года - четвертая годовщина трагедии Boeing 777, который сбила российская ракета

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Премьер Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину в деле катастрофы МН17. Об этом сообщает News.com.

"Сам президент Путин сказал, что никому не следует доверять... Я, конечно, не доверяю президенту Путину, когда он говорит, что не несет ответственность за то, что четыре года назад был сбит МН17", - подчеркнул премьер-министр Австралии.

10 мая 2018 года сообщалось, что правительство Австралии выделит более $50 млн на расследование в Нидерландах причин катастрофы Боинга рейса МН17.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. 

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В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук в Донбассе контролировал Дубинский - один из боевиков гибридной российской армии в Донбассе. В июне опубликовано новое фото Бука. В марте на суде ООН в Гааге российская сторона заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что пусковая установка прибыла из РФ, россияне умолчали.

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Теги: Австралия, малкольм тернбулл, мн17, авиакатастрофа МН17
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