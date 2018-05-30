Дело на $30 тысяч: судье объявлено подозрение во взяточничестве

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Подозреваемый требовал деньги за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение обвиняемому мягкого приговора, утверждают в НАБУ

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Судье одного из райсудов Днепра, якобы уличенному на прошлой неделе во взяточничестве, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как утверждают в НАБУ, подозреваемый требовал $30 тысяч за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанного с тюремным заключением, гражданину, обвиняемому в рейдерстве и подделке документов. Из "запрошенной" суммы судья якобы получил $15 тысяч.

24 мая 2018 года НАБУ сообщило, что проводит в Днепре обыски по факту возможного вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Позже Бюро опубликовало фото денежных купюр – гривень и долларов США, якобы изъятых во время обысков у предполагаемых фигурантов дела.