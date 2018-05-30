Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.05.2018, 13:54

Дело на $30 тысяч: судье объявлено подозрение во взяточничестве

Дело на $30 тысяч: судье объявлено подозрение во взяточничестве - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозреваемый требовал деньги за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение обвиняемому мягкого приговора, утверждают в НАБУ

Реклама
Реклама

Судье одного из райсудов Днепра, якобы уличенному на прошлой неделе во взяточничестве, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как утверждают в НАБУ, подозреваемый требовал $30 тысяч за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанного с тюремным заключением, гражданину, обвиняемому в рейдерстве и подделке документов. Из "запрошенной" суммы судья якобы получил $15 тысяч.

24 мая 2018 года НАБУ сообщило, что проводит в Днепре обыски по факту возможного вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Позже Бюро опубликовало фото денежных купюр – гривень и долларов США, якобы изъятых во время обысков у предполагаемых фигурантов дела.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, набу, взяточничество, судья, борьба с коррупцией
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
НАПК: Депутат "забыл" задекларировать долг по кредиту на $3,5 млн
Политика НАПК: Депутат "забыл" задекларировать долг по кредиту на $3,5 млн
Высокопоставленный офицер ВСУ задержан по подозрению в махинациях
Происшествия Высокопоставленный офицер ВСУ задержан по подозрению в махинациях
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 