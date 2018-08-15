Дело Ноздровской: обвинения против Россошанского передали в суд

Юрий Россошанский (фото - Радио Свобода)

commenthover

Прокуратура направила обвинительный акт против Юрия Россошанского в суд на рассмотрение

Реклама

Реклама

Прокуратура Киевской области передала в суд обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, сообщает пресс-служба ведомства.

Вышгородский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры 15 августа утвердил и направил на рассмотрение в суд обвинительный акт против Россошанского.

Россошанский подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет - или пожизненное лишение свободы.

Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала за несколько дней до этого. 8 января подозрение в убийстве было объявлено Юрию Россошанскому - отцу Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме.