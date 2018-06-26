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26.06.2018, 21:35

Дело о распылении газа в школе Николаева передали в суд

Дело о распылении газа в школе Николаева передали в суд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

16-летний ученик распылил слезоточивый газ Перец-4 из хулиганских побуждений

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Прокуратура передала в суд материалы уголовного производства в отношении подростка, которого обвиняют в распылении перцового газа в школе Николаева 21 мая. В результате действий правонарушителя 39 школьников были госпитализированы с диагнозом острое отравление средней тяжести. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 16-летний ученик одного из учебных заведений Николаева пришел в школу, в которой учится его знакомый, и из хулиганских побуждений распылил слезоточивый газ "Перец-4", после чего убежал. По словам обвиняемого, газовый баллончик он постоянно носит с собой в целях самообороны.

Подросток сознался в совершенном правонарушении. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.296 УК (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет. На каком наказании будет настаивать государственное обвинение, в прокуратуре не уточнили.

Дело будет рассматриваться в Заводском районном суде Николаева.

21 мая 39 учеников школы №6 в Заводском районе Николаева были госпитализированы с признаками отравления неизвестным газом. На втором этаже школы, по предварительным данным, распылили неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из учебного заведения эвакуировали около 400 учеников. 

Николаевские правоохранители квалифицировали массовое отравление детей в школе неизвестным веществом как "хулиганство"

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Теги: отравление детей, Николаев
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