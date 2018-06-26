Дело Савченко-Рубана: эксперты выяснят, можно ли обрушить Раду

Назначена экспертиза, которая определит - можно ли уничтожить здание Верховной Рады из оружия, которое силовики нашли 8 марта якобы в автомобиле у фигуранта "дела Савченко-Рубана" Владимира Рубана. Об этом прокурор ГПУ Александр Банник заявил вчера, 25 июня, в Шевченковском райсуде Киева, пишет УНИАН.
Следователи хотят получить заключение эксперта об уровне разрушительной силы изъятого оружия и боеприпасов.
Также их интересует вопрос, сколько могло быть жертв при использовании такого количества оружия, и сколько нужно было злоумышленников для его применения.
Отдельно правоохранители хотят узнать от экспертов, можно ли обрушить здание Рады тем количеством боеприпасов и оружия.
Смотрите также: "Их надо убрать всех и сразу": ГПУ показала видео с Рубаном и Савченко
Главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, об этом впервые.
По данным следствия, Савченко и Рубан хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.
22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее до 13 июля без права залога (Рубан в СИЗО - до 2 июля). Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.
В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".