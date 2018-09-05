Денисова: Оккупанты скрывают реальный уровень опасности в Крыму

Людмила Денисова (фото - Facebook)

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Омбудсмен обратилась к директору программы ООН по окружающей среде

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Оккупанты Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова, в связи с ситуацией в оккупированном Армянске, обратилась к директору программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и региональному представителю Европейского офиса программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Омбудсмен призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

Она рассказала о жалобах жителей Крыма на то, что на крышах домов, металлических предметах и ​​в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.