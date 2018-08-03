Денисова опровергла себя: Директор приюта на Волыни не отстранен

Людмила Денисова

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По словам омбудсмена, дети продолжают находится в приюте, там же находится и директор Леонид Матвийчук

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Директор детского приюта в Рожище Волынской области, воспитанники которого заявили о физическом насилии над ними и сексуальных домогательства, продолжает исполнять свои обязанности, он не отстранен. Свою же информацию опровергла омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с журналистами, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы работаем - обращаемся к Волынской ОГА, чтобы они отстранили этого заведующего, обращаемся к Национальной полиции, сейчас надзор процессуальный происходит за прокуратурой", - сказала она.

По словам Денисовой, дети продолжают находится в приюте, там же находится и директор Леонид Матвийчук.

"Сейчас дети находятся в том же приюте, именно облгосадминистрация и полиция сделали там некий график дежурства. И теперь сообщили мне, что директор до сих пор не отстранен. То есть они, все эти чиновники, которые причастны к тому, что 5 лет происходят такие события в этом приюте - они не могут принять решение об отстранении, они все думают, кто же это решение примет. Мы поможем им принять такое решение", - сказала омбудсмен.

Вчера, 2 августа, у десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Денисова сообщила, что директора приюта отстранили от выполнения обязанностей.

Также стало известно, что руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая. Ребенка до сих пор не нашли.