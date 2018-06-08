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08.06.2018, 17:05

Денисова призвала Авакова дать оценку "разжиганию вражды" к ромам

Денисова призвала Авакова дать оценку "разжиганию вражды" к ромам - Фото
Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады выразила обеспокоенность увеличением количества инцидентов на почве нетерпимости

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала погром лагеря ромов в Киеве активистами Нацкорпуса "разжиганием вражды" и попросила главу МВД Арсена Авакова дать надлежащую правовую оценку событию. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По мнению Денисовой, в действиях активистов Нацкорпуса "усматриваются явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства".

Кроме того, омбудсмен обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию "о мерах, принимаемых КГГА для урегулирования проблемных вопросов ромских поселений в Киеве". Также Денисова попросила Кличко проинформировать ее о мерах по обеспечению социальных и жилищных прав ромов, проживавших в уничтоженных поселениях.

Уполномоченный выразила обеспокоенность увеличением количества инцидентов на почве нетерпимости по отношению к представителям ромского национального меньшинства.

По мнению Денисовой, проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов. Она обратилась к Нацполиции с просьбой тщательного расследования последних нападений на ромские поселения и их предупреждения.

Чиновница напомнила, что в 2013 году Украина официально задекларировала свои обязательства по отношению к ромской национальной общности. Была принята стратегия защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года и утвержден соответствующий план мероприятий по ее реализации.

Вчера члены Национальных дружин разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке.

В ночь на 21 апреля ультраправая группировка C14 напала на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве: были сожжены 15 палаток, от ромов потребовали покинуть это место. До сих пор о подозрении никому не сообщено.

В мае ультраправые сожгли табор ромов в Тернопольской области.

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Теги: Людмила Денисова, ромы, арсен аваков, виталий кличко, ультраправые
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