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23.07.2018, 19:58

Денисова: Украинцев в Греции принуждают перевозить нелегалов

Денисова: Украинцев в Греции принуждают перевозить нелегалов - Фото
Людмила Денисова

При этом, по информации омбудсмена, в греческих тюрьмах нарушаются права задержанных украинцев

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В тюрьмах Греции находится 161 украинец, 112 из них - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она утверждает, что украинцев якобы обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а потом под угрозой смерти заставляют переправлять через море нелегальных мигрантов в Европу.

"Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами", - считает Денисова.

При этом, по информации омбудсмена, в греческих тюрьмах нарушаются права задержанных украинцев: им не предоставляют профессиональных переводчиков, отказывают в лечении, не учитывают смягчающие обстоятельства, не принимают во внимание их показания, а условия их содержания не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными.

Денисова считает, что украинцев, согласно Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, должны освободить от ответственности, так как "преступление было совершено под принуждением".

"Учитывая это, призываю к сотрудничеству Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и надеюсь, что вместе нам удастся вернуть домой украинских граждан", - написала украинский омбудсмен.

20 июля в Греции двух украинцев - Сергея Шваюка и Петра Литвинчука обвиненили в незаконной перевозке мигрантов и осудили на 180 лет заключения.

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Теги: Людмила Денисова, мигранты, украинцы, Греция, нелегалы
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