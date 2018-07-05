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05.07.2018, 13:29

Депутат требовал 1 млн грн за землю под кладбище – полиция

Депутат требовал 1 млн грн за землю под кладбище – полиция - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Также у чиновника якобы нашли поддельные акты о факте проживания лиц в поселке в Киевской области

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Депутат Гостомельского поселкового совета Киевской области задержан по подозрению в вымогании 1 млн грн взятки за выделение земли под кладбище. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчина требовал деньги за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших, утверждает следствие. Депутата задержали якобы при получении части взятки – 312,5 тысяч грн.

Фото: kv.npu.gov.ua

Также у чиновника нашли поддельные акты о факте проживания лиц на территории поселкового совета, заявляют в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество), дома у задержанного продолжаются обыски.

4 июля 2018 года по подозрению в получении взятки были задержаны начальник управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов госрегистрации Министерства юстиции и ее заместитель.

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Теги: коррупция, депутат, земля, взятка, кладбище
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