Депутат требовал 1 млн грн за землю под кладбище – полиция

Депутат Гостомельского поселкового совета Киевской области задержан по подозрению в вымогании 1 млн грн взятки за выделение земли под кладбище. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Мужчина требовал деньги за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших, утверждает следствие. Депутата задержали якобы при получении части взятки – 312,5 тысяч грн.
Фото: kv.npu.gov.ua
Также у чиновника нашли поддельные акты о факте проживания лиц на территории поселкового совета, заявляют в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество), дома у задержанного продолжаются обыски.
4 июля 2018 года по подозрению в получении взятки были задержаны начальник управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов госрегистрации Министерства юстиции и ее заместитель.