Депутата Пономарева госпитализировали с инфарктом – СМИ

Александр Пономарев (фото - скриншот видео)

commenthover

Сердечный приступ у нардепа случился 29 июня, когда он находился в Бердянске, сообщает местное издание

Реклама

Реклама

Народного депутата, члена группы Воля народа Александра Пономарева госпитализировали в одну из больниц Запорожья с инфарктом. Об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

По данным СМИ, сердечный приступ у Пономарева случился в пятницу, 29 июня, когда депутат находился в Бердянске, нардепа в срочном порядке доставили в Запорожье. Предварительно, у Пономарева диагностировали обширный инфаркт.

Запорожский портал 061 сообщает, что сейчас депутат находится в областном кардиологическом диспансере. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пономарев – депутат-мажоритарщик, был избран в Раду в округе №78 (Бердянск и прилегающие районы Запорожской области). Оказался в центре скандала в феврале 2018 года, когда в кулуарах парламента отобрал мобильные телефоны у двух журналистов, снимавших его перепалку с депутатом от Батьківщини Сергеем Соболевым.

18 мая ГПУ направила представление на привлечение Пономарева к уголовной ответственности по ч.1 ст.171 УК (умышленное препятствование журналистской деятельности). 7 июня регламентный комитет признал это представление необоснованным и немотивированным.