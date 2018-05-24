Детективы НАБУ в Днепре поймали на взятке судью местного суда

Фото: пресс-служба НАБУ

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НАБУ, САП и СБУ проводят следственные действия

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24 мая детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Антикоррупционного бюро.

Пока в Бюро ограничились кратким сообщением, о деталях пообещали проинформировать позже.

Тем временем издание Слово и дело со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что детективы НАБУ разоблачили на получении взятки судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова. Источник не назвал сумму неправомерной выгоды, которую якобы получил судья Леонов и не сообщил подробности задержания.