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24.05.2018, 22:02

Детективы НАБУ в Днепре поймали на взятке судью местного суда

Детективы НАБУ в Днепре поймали на взятке судью местного суда - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ, САП и СБУ проводят следственные действия

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24 мая детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Антикоррупционного бюро.

Пока в Бюро ограничились кратким сообщением, о деталях пообещали проинформировать позже.

Тем временем издание Слово и дело со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что детективы НАБУ разоблачили на получении взятки судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова. Источник не назвал сумму неправомерной выгоды, которую якобы получил судья Леонов и не сообщил подробности задержания.

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Теги: днепр, набу, судья, взятка
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