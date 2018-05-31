Детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, доставили в Украину

Фото: dsns.gov.ua

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Мальчиков отвезли в Сумскую областную детскую клиническую больницу

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Авиация ГСЧС доставила в Украину троих пострадавших в ДТП детей из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Санитарный самолет АН-26 приземлился в Сумах, на его борту находилось трое мальчиков, которые 13 мая в составе детской футбольной команды попали в ДТП в Беларуси.

Медицинский самолет отправился в Брест сегодня утром, а уже в 15:03 прибыл в Сумы.

"В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники Службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГСЧС транспортировали детей к медицинскому автомобилю, а затем сопровождали машины скорых до Сумской областной детской клинической больницы.

13 мая около 07:00 украинская юношеская команда по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь.