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29.05.2018, 09:38

"Действуют ограничения": ОБСЕ о запретах доступа границе с РФ

"Действуют ограничения": ОБСЕ о запретах доступа границе с РФ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в приграничный район Леоново недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы

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Боевики не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в приграничный район в районе временно оккупированного населенного пункта Леоново (бывший Червоный Жовтень, - ред.), что в 82 километрах к югу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, пророссийские наемники в форме военного типа не разрешили наблюдателям продолжить движение, заявив, что все еще действуют "ограничения", которые не позволяют СММ проводить мониторинг в данном приграничном районе.

Они также сообщили, что в этом районе якобы проходят работы по разминированию.

Также боевики не разрешали патрулю миссии проехать в Сосновское, что  78 километрах к югу от Донецка.

23 февраля 2018 года боевики запретили наблюдателям ОБСЕ находиться в пункте пропуска Изварино.

 

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Теги: граница, обсе, леоново
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