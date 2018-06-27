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27.06.2018, 11:36

Директор оборонного предприятия попался на взятке – ГПУ

Директор оборонного предприятия попался на взятке – ГПУ - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Чиновник требовал деньги от директора отделения Новой почты в Кропивницком, утверждают в Генпрокуратуре

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В Кропивницком по подозрению в получении взятки задержан директор местного ремонтного завода радиотехнического оборудования, входящего в госконцерн Укроборонпром. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, чиновник якобы требовал 36,5 тысяч грн от директора отделения Новой почты в Кропивницком за разрешение на свободный проезд автомобилей компании на территорию завода.

Руководителя предприятия задержали 26 июня при получении им через посредника оговоренной суммы, утверждают в ГПУ. Сейчас на территории завода проходят обыски.

Военная прокуратура намерена сообщить задержанному о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК) и просить суд избрать ему меру пресечения.

В мае 2018 года по подозрению в систематическом получении взяток от военнослужащих за выплаты денежных компенсаций за неполученное вещевое имущество были задержаны офицер вещевой службы командования Сухопутных войск ВСУ и начальник вещевой службы воинской части в Житомирской области.

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Теги: коррупция, укроборонпром, взятка, оборонное предприятие, оборонная промышленность
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