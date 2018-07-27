Директора института МВД арестовали, залог - миллион

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Сообщнику назначили залог в полмиллиона

Реклама

Реклама

Оболонский районный суд избрал директору государственного специального проектного института МВД Зиновий Дзюбе, подозреваемому в нанесении ущерба государству на сумму 14,4 млн грн, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Украинская правда.

"Сегодня по ходатайству Киевской местной прокуратуры №5 директору избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой в виде залога в 1 млн грн", - сказала она.

Максимец уточнила, что подозреваемого директора института взяли под стражу в зале суда.

Сообщнику Дзюбы также избрана мера пресечения - содержание под стражей и залог около 0,5 млн грн.

Ранее прокуратура совместно с отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму 14,4 млн грн директору государственного специального проектного института МВД.