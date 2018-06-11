Дисциплинарная комиссия просит закрыть дело против Линчевского

Александр Линчевский Фото: скриншот с видео

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Комиссия не увидела в высказывании замминистра об онкобольных дисциплинарного проступка

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Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, открытое из-за его высказываний об онкобольных людях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Несмотря на то, что комиссия не нашла дисциплинарного проступка, нам инкриминируют этическое нарушение - и это 100% ложь", - написала она.

Супрун сообщила, что комиссия предложила премьер-министру Владимиру Гройсману закрыть производство против Линчевского.

Линчевский на заседании Счетной палаты сказал: "В сухом остатке 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы является 0%".

В Минздраве сказали, что слова Линчевского были "неудачно использованы". Сам Линчевский заявил, что его высказывание вырвали из контекста.

Против замминистра открыли дисциплинарное производство.