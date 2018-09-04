Домашнее насилие: в полиции рассказали о ситуации за полгода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Эксперты считают, что о насилии в семье заявляет лишь десятая часть потерпевших

Реклама

Реклама

Сотрудники Национальной полиции за первые шесть месяцев 2018 года получили около 60 тысяч обращений о фактах домашнего насилия. Об этом заявил помощник председателя Нацполиции Андрей Ткачев, передает Укринформ.

В 2017 году полиция в целом получила 110 923 заявления-уведомления о домашнем насилии, отметил Ткачев. Он добавил, что, по подсчетам экспертов, 60 тысяч обращений - это примерно десятая часть от реального количества таких случаев.

"То есть, можно говорить примерно о миллионе случаев домашнего насилия в Украине ежегодно", - подчеркнул Ткачев.

В целом, по его словам, в предыдущие годы ежегодно правоохранительные органы получали около 100 тысяч заявлений о случаях домашнего насилия.

14 июня сообщалось, что в украинском обществе сохраняются устойчивые стереотипные представления о моделях супружеских отношений, согласно которым за мужчинами закрепляется роль кормильца семьи, а на женщин возлагаются обязательства по ведению хозяйства.