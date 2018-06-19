Донецкая фильтровальная станция закрывается на ремонт

Донецкая фильтровальная станция Фото: facebook.com/pg/my.avdeevka

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Завтра в Авдеевке возможны перебои с водоснабжением

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Донецкая фильтровальная станция 20 июня временно прекратит работу в связи с проведением ремонта. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города Авдеевки, водоснабжение которой зависит от ДФС.

20 июня с 10:00 до 15:00 планируется временная остановка ДФС в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города.

6 июня сообщалось, что миссия ОБСЕ передумала расширять свое присутствие на территории Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных нарушений режима прекращения огня.