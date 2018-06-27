Досудебное следствие о похищении Луценко и Вербицкого завершено

Александр Волков

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Подозреваемого Волкова оставили под арестом до 29 июля

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Прокуратура объявила Александру Волкову, подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, и его защитникам о завершении досудебного следствия и передала 28 томов уголовного дела для ознакомления. Об этом сообщается в сюжете Громадського.

Объявление было сделано по окончании заседания суда по этому делу. Во время объявления адвокаты Волкова покинули зал суда.

Печерский суд Киева, в котором слушается дело о похищении, продлил Волкову срок содержания под стражей до 29 июля и таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

В случае доказательства вины Волкова, ему грозит пожизненное заключение.

Підозрюваному у викраденні Луценка і Вербицького продовжили тримання під вартою. Після завершення засідання прокуратура оголосила Волкову та його захисникам про завершення досудового слідства та передала 28 томів кримінальної справи для ознайомлення pic.twitter.com/h8T83ZuzNo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 червня 2018 р.

29 июля 2017 года правоохранители задержали Волкова по подозрению в организации похищения Луценко и Вербицкого во время событий Евромайдана. Вербицкий был найден мертвым со следами пыток 22 января 2014-го, на следующий день после похищения, вблизи Борисполя Киевской области.