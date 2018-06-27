Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 20:49

Досудебное следствие о похищении Луценко и Вербицкого завершено

Досудебное следствие о похищении Луценко и Вербицкого завершено - Фото
Александр Волков

Подозреваемого Волкова оставили под арестом до 29 июля

Реклама
Реклама

Прокуратура объявила Александру Волкову, подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, и его защитникам о завершении досудебного следствия и передала 28 томов уголовного дела для ознакомления. Об этом сообщается в сюжете Громадського.

Объявление было сделано по окончании заседания суда по этому делу. Во время объявления адвокаты Волкова покинули зал суда.

Печерский суд Киева, в котором слушается дело о похищении, продлил Волкову срок содержания под стражей до 29 июля и таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

В случае доказательства вины Волкова, ему грозит пожизненное заключение.

29 июля 2017 года правоохранители задержали Волкова по подозрению в организации похищения Луценко и Вербицкого во время событий Евромайдана. Вербицкий был найден мертвым со следами пыток 22 января 2014-го, на следующий день после похищения, вблизи Борисполя Киевской области.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: евромайдан, юрий вербицкий, александр волков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Подозреваемого в похищении Вербицкого оставили под арестом
Политика Подозреваемого в похищении Вербицкого оставили под арестом
Протестующие в четвертый раз собрались на Народное вече. Фото
Политика Протестующие в четвертый раз собрались на Народное вече. Фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 