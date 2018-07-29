Драка Нацдружин с полицией: пострадал журналист Associated Press

Фото: www.facebook.com/NationalCorpsOfficial

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Фотокорреспондент Ефрем Лукацкий заявил, что полицейский распылил ему в лицо слезоточивый газ во время стычек на столичных Осокорках

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В ходе столкновений на столичных Осокорках, которые произошли 28 июля из-за протеста против застройки, сотрудник полиции распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспондента международного информагентства Associated Press Ефрема Лукацкого. Об этом 29 июля заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

"Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии Нацдружин из-за застройки в одном из спальных районов Киева. О факте неправомерной агрессии полицейского журналист сообщил в Facebook, а фото нападающего Ефрем Лукацкий предоставил в распоряжение НСЖУ", - сказано в сообщении.

Сам Лукацкий заявил, что полицейский видел, что он ведет съемку, "и зарядил газом в глаза по полной".

"Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило", - рассказал журналист.

Однако Лукацкий также сказал, что заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерном применении спецсредств он не подавал.

28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения между противниками застройки на ул. Григоренко, 40 и полицией, задержаны два человека.

Участие в акции, кроме жителей района и активистов, выступающих против застройки и в поддержку создания Экопарка Осокорки, принимали также представители организации Национальные дружины и партии Нацкорпус. Застройщик - банк Аркада.

По сообщению на странице Нацкорпуса, на место проведения акции представители застройщика вызвали полицию, которая задержала нескольких представителей организации.

Фото: www.facebook.com/NationalCorpsOfficial